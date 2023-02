Ignasi Monreal: el artista que colabora con Gucci y Rosalía, y ahora diseña el arte más VIP de ARCO 2023

Intento no aburrirme... y no paro porque soy freelance y no hay otra. Haciendo tantos proyectos te das cuenta de que lo único que vale la pena es disfrutar del proceso. Y hago algunos trabajos que luego me dejan tiempo para la pintura, que es mi razón de vivir. Hay que que reservar tiempo para mantener la chispa con la pintura; si no la cuidas, como en la parejas, la chispa desaparece.

Me gusta la parte efímera de las obras, que vivan un momento completo y luego, se destruyan. Esto se relaciona con el teatro. Llevo tres años trabajando en un ballet (La Bayadère) y va a estar en cartel cinco días. Pero es un arte que va a perdurar en tu memoria más que otra que, a lo mejor, tiene más duración en el tiempo. Hay que valorar las cosas por el valor intrínseco que tienen, hay que intentar ver las cosas como son, no como tú proyectas tus ideas sobre ellas. Del ballet me ha encantado que, además de ser efímero, no va de mí: la atención es el baile y me encanta hacer el ejercicio de tener que dar dos pasos a atrás y de hacer brillar a otras personas, los bailarines. Me motiva mucho, es adictivo, y también trabajar en un equipo, con compañeros, que para mí es una novedad. Estoy encantada pero hoy he dormido tres horas.