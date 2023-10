Estos son los 8 súper alimentos que prometen mejorar tu piel desde el interior

El respaldo científico a la relación entre la nutrición y la salud de la piel es sólido. Un estudio publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology mostró que una dieta rica en antioxidantes puede ayudar a prevenir los signos del envejecimiento cutáneo. Otro estudio en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology encontró que la vitamina C, presente en frutos como las fresas y los arándanos, es esencial para la producción de colágeno, lo que contribuye a una piel más firme y elástica. Estos son ocho alimentos de moda que pueden mejorar tu piel desde el interior: