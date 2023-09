A todo gas

A los doce, decidió saltar al rally y batallar entre el asfalto y la grava. Pero quitaron la categoría júnior y se pasó cinco temporadas sin poder competir, jugando al fútbol y apoyando a su hermana. En 2018 volvió a coger el volante y, dos años después, completó la temporada como subcampeona. En 2021, quedó campeona de la categoría sénior en Suecia, lo que le dio la oportunidad de debutar en RX2e (Mundial eléctrico Rally FIA) en las dos últimas rondas y quedó cuarta. «Ahí comenzó mi carrera internacional, me abrió muchas puertas; a veces se trata de estar en el lugar indicado en el momento indicado, y aprovecharlo, rendir al máximo, porque en este deporte no hay muchas oportunidades». Y le dieron un puesto titular en el Construction Equipment Dealer. La primera mujer. Y acabó séptima, con un podio, en 2022. Un buen año de novata. Su aventura eléctrica no se detuvo aquí ya que, en febrero de 2022, debutaría en la apertura de la temporada de Extreme E, después del Rookie Test con el equipo de Carlos Sainz Sr. Se convirtió en piloto de reserva del equipo CUPRA y reemplazó a Jutta Kleinschmidt, lesionada. «¡Sí! La temporada pasada entré como piloto suplente y todo pasó tan rápido que aún no me lo creo. Estaba súper nerviosa, pero me sentí muy arropada por todo el mundo. Me presentaron al equipo y fue un momento muy impactante, porque estaba a punto de competir al lado de Nasser Al-Attiyah, a quien he admirado toda la vida», explica la sueca.