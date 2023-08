'Todos quieren a Daisy Jones', amor y rock and roll en los 70'

Otro de sus puntos a favor es la banda sonora. Sus canciones 'Aurora' o 'Look at us now' nos trasladan a aquella época. Además, todos los temas son interpretados por los protagonistas: Riley Keough ('Mad Max: Furia en el camino') y Sam Clafin ('Antes de ti', 'Los juegos del hambre'). Porque aunque la banda no es real, todo el reparto de la miniserie (compuesta de 10 capítulos) preparó como si lo fuera. En el caso de Clafin, tuvo que aprender a tocar la guitarra. El resto de personajes tampoco pasa desapercibido: Suki Waterhouse y Camilla Morrone son otras dos caras conocidas.