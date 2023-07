El libro más esperado del año tiene nombre y apellidos: 'The Woman In Me', de Britney Spears

Es muy probable que este libro no tenga desperdicio, no solo por la historia que recoge 'The Woman In Me' (que viene a traducirse como 'La mujer que hay en mí'), sino porque la vicepresidenta y editora del sello que lo publica, Jennifer Bergstrom, ha reconocido que se trata de un "convinvvente testimonio" sobre un juicio (el de la tutela) que "conmocionó al mundo, cambió leyes" y gracias al cual la artista "demostró su fuerza y su valentía".