Delaporte: "El tecno y el reggaeton unidos jamás serán vencidos"

1 de marzo de 2023. 22.00 horas. Sandra Delaporte y Sergio Salvi, los miembros de la banda Delaporte, han llegado poco antes a Londres montados en un avión multicolor y melómano: una nave de Iberia Express que luce el logo monumental de Mad Cool y que promete, en la víspera en la que empieza dicho festival madrileño, 5 de julio, transportar a festivaleros de Londres a Madrid en un vuelo con ritmo y sorpresas. Planazo.

Por la noche, cuando Delaporte se sube al escenario del Phoenix Arts Club del Soho londinense (donde ha acudido de la mano de, además de Mad Cool, The Spanish Wave y la Comunidad de Madrid con la encomienda de representar el talento emergente español) asalta sus temas de electro-pop sedoso con beats salvajes, percusiones tribales y locura energética. Suenan 'El jardín' o su versión de la canción 'Toro' de El Columpio Asesino y 'Cariñito', de Los Hijos del Sol y el público vuela en un ‘pogo’ desenfrenado y brincador.

Unas horas antes, hablamos con Delaporte, una pareja místico-reflexiva-divertida:

Habéis llegado en el avión oficial del Mad Cool (Iberia Express) a la llamada de Londres. ¿Qué más os hace volar?

SERGIO: La música.

SANDRA: El autoconocimiento, aprender cosas de mí y estar serena me hacen irme al cielo.

/ Delaporte

¿El reggaeton deja espacio para algo más en España?

SERGIO: El reggaeton y los sonidos urbanos se han impuesto. No es que antes los apoyara la industria: han venido desde abajo y ahora las discográficas han visto que funcionan y se han sumado al fenómeno. El problema es que en España es raro que los medios y la industria amplifiquen y apoyen aquella música que no haya superado un cierto umbral de popularidad.

SANDRA: El reggaeton nos flipa y lo usamos; el dembow es un recurso que utilizamos mogollón, no necesariamente hay que hacer twerking para ello. ¡Siempre digo que el reggaeton y el tecno unidos, jamás serán vencidos! [Risas] Una cosa que nosotros sí tenemos bueno y el reggaeton no tanto es el directo: hay muchos reggaetoneros con directos paupérrimos. En cuanto al trap, algunas conciertos me han puesto los pelos de punta, una sensación ‘pogo’, aunque esté a 90 bpms.

/ Delaporte

Fuisteis premiados en los Premios MIN de la música independiente. ¿Hoy hay que distinguir entre indie viejo e indie nuevo?

El indie viejo tenía una identidad, un sonido, una forma de vestir… Antes podías relacionar a Sidonie con Lori Meyers, Vetusta Morla y Love of Lesbian, y meterles en la misma carpeta musical. Hoy en día los indies de veintitantos hacen cosas superdispares. Son indies porque suenan en Radio 3, y al final es esta emisora la que marca lo que es indie y lo que no lo es, pero por ejemplo Viva Suecia no tiene nada que ver con Rusowsky o con Delaporte mismo. Sin embargo, todos suenan en la misma emisora y tienen el mismo público, porque no se ha creado un circuito. En España las cosas van superlentas.

Te programan para pensar que si no eres Beyoncé, no eres nadie; si no eres Rosalía, no eres nadie...

¿Vivir de la música es como que te toque la lotería?

SANDRA: No pienso que sea verdad la idea que tienen mis padres o gente de su generación de que si te dedicas a la música vas a ser un fracasado, o que vivir de ella es un imposible. Hay muchas profesiones dentro de la música: puedes ser compositor, músico de sesión, productor, vocalista, corista, músico de bodas, bautizos y comuniones (algo que he hecho, he estado tocando ‘Fly me to the moon’ en bucle para ganar pasta). Pero si tu confías en lo que estás haciendo y te entusiasma, ese es tu camino. Da igual que seas camarera, música, guardabosques… dedicarte a una profesión que te apasione es que te toque la lotería y ser músico no es más difícil que otros trabajos.

SERGIO: Mis padres me dicen: "Nosotros siempre te hemos apoyado". Bueno, vosotros me habéis inculcado que vivir de la música es como que te toque la lotería y eso, a una persona con sus inseguridades, le frena un montón. Pero no les culpo porque todo viene del amor y la ignorancia. Para mis padres vivir de la música es ser Raphael, como sí tú te dedicas a la informática y tuvieras que ser Bill Gates, no hay término medio.

/ Delaporte

Entre las búsquedas en Google más frecuentes en torno a Delaporte aparecen 'Sandra Delaporte novio' y 'Sandra Delaporte edad'. ¿El que se interesen por la vida personal de una es halagador u ofensivo?

SANDRA: A mí me da igual. Tengo novio, se llama Mikel y es majísimo. Intento proteger mi vida personal pero no de cara a estas cosas que me parecen chorradas y nimiedades, sino desde un punto de vista más espiritual, para no dejar entrar la necesidad de valoración, las redes sociales, compararse constantemente… Es mi responsabilidad que estas cosas no permeen y que el éxito no se confunda con la fama, ni que mi único objetivo no sea gustar todo el rato. Es fácil caer en esto último, yo he caído muchas veces. Te programan así: si no eres Beyoncé, no eres nadie; si no eres Rosalía, no eres nadie… Pues no, no tengo que ser una persona que no soy porque eso sería lanzarme a los tiburones.

Se acerca el Día de la Mujer. ¿Un buen momento para reivindicar o el machismo es cosa de otra época?

SANDRA: Hay gente que dice: "Mi jefa es mujer, así que el machismo no existe". Tal vez ese pensamiento sea por falta de información o falta de consciencia. Pero, ¿cuántas violaciones hay todavía? Creo que es importante nombrar las conductas de la sociedad que están enfermas para que dejemos de estar tan enfermos. Pero me he dado cuenta de que enfadarme, culpar o ponerme en forma de víctima, no es útil; lo útil es decir que es algo disfuncional y cambiar la manera de operar. Y ahora creo que es un error intentar cambiar a esas personas [que creen que el machismo es cosa del pasado]. Antes lo hacía mucho. Decía: "Tú no te enteras de que no eres libre". Para que una persona se dé cuenta, tiene que querer darse cuenta. Si no, cuando le dices algo, se pone a la defensiva. Me cansé de ser la educadora de personas que no quieren escuchar.

SERGIO: Se les podría preguntar cuántas de sus amigas no se han sentido seguras volviendo a casa por culpa de hombres y a cuántos amigos les ha pasado lo mismo por culpa de mujeres. Te das cuenta de que no hay paridad. No hablamos de micromachismo, sino todavía hablamos de machismo del chungo, de violencia.

/ Delaporte

En la experiencia promovida por Mad Cool en la que participáis en Londres se os presenta como "banda emergente". ¿Cuántos años han de pasar para que os quiten esa etiqueta?

SANDRA: No somos emergentes en España pero somos emergentes en Londres, en Europa: aquí no nos conoce nadie.

SERGIO: Eres emergente mientras tu música no te da de comer. En Londres nos tenemos que pagar todo, así que somos emergentes. En España, no.

Una canción que os hubiera gustado componer a vosotros.

SANDRA: 'Gosh', de Jamie xx.

SANDRA: Vale, yo también quiero esa. Qué temazo.

"Me gustan los palos, pero no me ponen cachonda", has dicho, Sandra, en alguna entrevista en la que aclaraste que no los usabas para masturbarte. ¿Qué es para ti tabú?

SERGIO: Todo lo que se le pasa por la cabeza, lo dice. Si está cómoda, no hay filtro.