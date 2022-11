Cara Delevingne dona sus orgasmos a la ciencia (sí, has leído bien)

No obstante, señala en una entrevista publicada en la web de BBC que la brecha de género "viene de los dos lados". "No puedes sentarte ahí y culpar a los hombres; también tienes que mirar a las mujeres y ver cómo hemos sido entrenadas para no pedir lo que necesitamos o no hablar de lo que queremos o, incluso, saber lo que queremos. Siempre buscamos "menos que". El sexo siempre está al servicio de un propósito que suele ser el hombre, en mi opinión".