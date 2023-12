Willy Bárcenas (Taburete) responde a su grito de Viva España y su playback en los premios Forqué

Entre los comentarios que se pudieron leer la nochde del sábado están: "No era un canal que apostaba por la cultura?", "Aquí dejé de ver la gala", "Vergüenza os debería dar con la de bandas decentes que hay en este país". Otros añaden a su post: "Me parece genial el viva España, pero no robarla es importante, pagar impuestos y no recurrir a amnistías fiscales también, para que se lo recuerdes a tu padre…q también era/es mucho de viva España".