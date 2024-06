¿Por qué de repente la voz de Ariana Grande suena diferente cuando habla?

Lo cierto es que Ariana no ha parado en el último par de años, lo cual explica que haya extremado las precauciones para no forzar su voz demasiado. Además de rodar las dos entregas de 'Wicked' a las órdenes de Jon M. Chu, también encontró tiempo para grabar su álbum 'Eternal Sunshine', que vio la luz en marzo. En realidad ella no tenía previsto sacar nueva música inédita hasta después del estreno de la película, pero que empezó a trabajar en las canciones cuando la producción se paralizó debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood del año pasado.