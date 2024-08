Taylor Swift rompe su silencio sobre el atentado fallido de Viena y deja un emocionante mensaje a sus fans

Taylor Swift ha colgado un emotivo texto en sus redes sociales donde se refiere por primera vez a la cancelación de sus conciertos en Austria tras descubrirse los planes de atentado y asegura que se mantuvo en silencio hasta ahora sobre el incidente porque lo más importante era la seguridad de sus fans. "Subir al escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones. La cancelación de nuestros shows en Viena fue devastadora. El motivo de las mismas me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una tremenda culpa, porque mucha gente había planeado asistir a esos conciertos. Pero también me sentí muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos perdiendo conciertos y no vidas", escribe Taylor Swift.