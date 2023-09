Taylor Momsen reflexiona sobre su difícil decisión de dejar ‘Gossip Girl’

Según ha explicado, su carrera como actriz comenzó cuando era tan sólo una niña, concretamente, cuando tenía tan solo dos años, «entonces no tomaba mis propias decisiones», aclaraba. Así que, cuando creció, se dio cuenta de que, en realidad, no quería que su futuro estuviera ligado a la interpretación: «Literalmente, en cuanto llegué a una edad en la que podía tomar mis propias decisiones, mi cabeza hizo ‘clic’... Me desperté una mañana y dije: 'Espera un segundo. ¿No tengo que hacer esto? ¿No tengo que hacer este trabajo? ¿Puedo tocar en mi grupo, salir de gira y escribir canciones? ¿Realmente, puedo dedicarme a eso?». Tal y como lo detalla, tuvo una especie de revelación. Además, también habló sobre lo difícil que fue dejar atrás ‘Gossip Girl’, por todo lo que implicaba: «Salir de un programa de televisión fue un poco más complicado, pero la respuesta fue sí. Me di cuenta de que tengo la capacidad de vivir mi vida como quiera... Fue como si se me encendiera una bombilla». En cuanto a la reacción, por parte de los productores de ‘Gossip Girl’, según cuenta, fue buena: «me dijeron: ‘bueno, no podemos romper tu contrato, pero sí podemos dejarte fuera de la serie para que puedas irte de gira. Pero no puedes actuar en ningún otro proyecto’. Me permitieron perseguir mi sueño y siempre estaré agradecida por ello». Y así quedó patente porque, tras su salida, hizo un breve cameo en el final de la serie.