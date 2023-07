¿Quién es Susana Gómez? Así es la novia arquitecta de Maluma que antes de su pareja fue su BFF

Que al colombiano le gusta la polémica no es nada nuevo. Aún nos acordamos de cuando publicó en 2021 una fotografía en la que aparecía en una cama con siete modelos semi desnudas rodeándolo y que pertenecía al rodaje del vídeo de la canción 'Mala Mía', junto al puertorriqueño Bad Bunny. Una instantánea que muchos tildaron de obscena, y que se interpretaba como una irreverente contestación a los críticos de su lujosa vida privada y, de paso, acallar los rumores sobre su sexualidad. Pero no solo la vida le sonríe en lo profesional sino también en lo personal. Aunque Maluma no es muy dado a hablar de su lado más privado, nunca se esconde y trata de llevar con discreción sus asuntos 'del corazón', especialmente uno. Y es que, lo que sí se sabe es que el artista mantiene una historia de amor desde hace ya años con una mujer desconocida llamada Susana Gómez.