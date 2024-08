Sofía Vergara, en su mejor momento a los 52 años: de su noviazgo con el doctor Justin Saliman a sus éxitos profesionales

Mientras tanto, la actriz afirmó anteriormente que no puede ser demasiado “exigente” sobre con quién sale. La estrella de Hollywood -que se separó de Joe Manganiello en 2023- reveló que se considera una mujer de mente abierta. Durante una entrevista con la revista People, Sofía afirmó: "Quiero decir, ya es difícil para una mujer de 50 años encontrar a alguien. No voy a ponerme exigente. No soy tan exigente".