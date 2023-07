Shakira y Clara Chía: los detalles que alertan de su gran parecido

Después del fenómeno global de la 'Sesión No. 53' de Shakira, junto al productor argentino Bizarrap, con indirectas muy directas a su expareja y a Clara Chía, la mujer con la que le fue infiel, la colombiana está más fuerte que nunca. Por eso, desde que escuchamos por primera vez su himno, “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“, todas las miradas se dirigieron hacia la joven catalana que comparte su vida con el ex deportista y que, en la medida de lo posible, trata de pasar desapercibida, por mucho que le cueste. Eso sí, hay algo que une a estas dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre y que nos ha llamado la atención.