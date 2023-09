Rosalía cumple 31 años, así será su primer cumpleaños tras la ruptura con Rauw Alejandro

Su look para la mañana de compras fue fiel a su estio 'motomami': una camisa de rayas como parte superior, combinada con una falda midi en color 'nude' y las tan virales 'biker boots' de Miu Miu a los pies. Lo que no hemos podido descubrir es si Rosalía sigue llevando su anillo de compromiso. Pero no, no en su mano, sino que la catalana decidió recuperarlo en el mencionado desfile de Prada para lucirlo a modo de pendiente, colgando de uno de los aros de su oreja.