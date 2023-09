El rey Felipe VI ahora vende zapatillas en internet: así es la polémica de la marca que utiliza su imagen como reclamo

Tal y como explican en el periódico La Razón, el hecho de que se pueda rentabilizar económicamente la imagen del Rey Felipe por parte de una empresa privada, no ha gustado a todos. No ven correcto que se adjunte un link para acceder a la página web oficial de la marca para comprar el mismo modelo que luce Su Majestad. De hecho, desde la propia página oficial de la Casa Real ya se establece que esta acción no está permitida y, por tanto, es ilegal: "El material gráfico utilizado y los derechos de autor sobre el mismo está protegido por la legislación sobre Propiedad Intelectual".