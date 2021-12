Emma Watson pensó en abandonar 'Harry Potter': "La fama nos golpeó a lo grande"

La actriz ha participado en el especial 'Harry Potter: regreso a Hogwarts', que se estrenará el 1 de enero

La saga de Harry Potter ha sido una de las más celebradas, leídas y vistas de la historia cultural contemporánea. Gracias a los personajes creados por J.K. Rowling, miles de niños y no tan niños se sumergieron en sus páginas (para muchos, sus libros fueron los primeros volúmenes de más de 300 páginas que leían) deseosos de conocer cuáles eran los pasos de los protagonistas de este mundo mágico.

Debido a su extensa cantidad de detalles, la mayoría de ellos totalmente novedosos (¡aquel andén 9 y tres cuartos o el sauce boxeador!), muchos comenzaron a aficionarse no solo a la lectura, sino también a las maratones de películas que comenzaron por Harry Potter y la piedra filosofal allá por 2001. Ya han pasado 20 años desde que conocimos por primera vez a tres actores completamente desconocidos que despuntaron en el papel de Harry, Ron y Hermione.

Estamos hablando de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, respectivamente quienes, desde una edad muy temprana, conocieron lo que era trabajar a las órdenes de prestigiosos directores, como Chris Columbus o Alfonso Cuarón y se adaptaron a las necesidades de la industria del cine: presentaciones, charlas y premieres se sumaban a intensas horas de rodaje a fin de dar aún mayor valor a la obra de la escritora británica.

Sin embargo, no todo era del color de rosa por motivos obvios (entonces, tenían entre 11 y 13 años) y sobre eso mismo han querido hablar en el especial que se estrenará próximamente en HBO Max Harry Potter: regreso a Hogwarts, donde los actores realizan un repaso de lo que supuso para ellos el éxito de la saga. Al igual que lo hizo Friends: The Reunion, con este reencuentro los seguidores de las aventuras de Harry Potter y compañía conocerán más a fondo algunos detalles desconocidos de sus películas.

Aunque aún quedan dos días para su estreno, se han revelado algunos adelantos y hay uno que no hay dejado indiferente a nadie: tanto Emma Watson como Rupert Grint pensaron en abandonar la saga. "Estabas considerando retirarte, nunca he hablado contigo de eso", le comenta el actor que interpreta a Ron a la también protagonista de Mujercitas. "Sí, creo que tenía miedo. No sé si alguna vez sentiste que llegaba a un punto de inflexión en el que decías: esto es para siempre", contesta ella.

A pesar de que la primera cinta se estrenó dos años después del inicio de los rodajes, ambos aún eran muy pequeños cuando su vida se transformó por completo. "Tuve momentos en los que me puse a pensar cómo sería todo si lo dejara", dice Rupert Grint, secundado por Emma Watson: "La fama nos golpeó a lo grande".

Por su parte, Daniel Radcliffe, quien ha encarnado al protagonista en las ocho películas que conforman la saga, también advierte que se ha encontrado en una situación similar. "Nunca hablamos de ello. Supongo que íbamos a nuestro ritmo, estábamos en el momento. No se nos ocurrió que, probablemente, estábamos en momentos similares!", dice el actor británico en estas primeras imágenes. ¡deseando estamos de poder verlo al completo!