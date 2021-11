La actriz se reencontrará con sus compañeros en un especial por el 20º aniversario del estreno de la primera película

Noelia Murillo

Dicen que la familia, en muchas ocasiones, se puede escoger. A pesar de no compartir sangre, encontramos en otras personas de nuestro círculo el apoyo y el interés suficiente para considerarles como parte de nuestro desarrollo personal, puesto que sentimos que nos han acompañado en momentos importantes y hemos crecido con ellos.

Los actores de sagas largas, como puede ser 'Harry Potter', 'Star Wars' e, incluso, 'Regreso al futuro', si nos ceñimos únicamente al cine (en series, desde 'Friends' hasta 'Sensación de vivir', pasando por 'Embrujadas') no podrían decir lo mismo. Fueron elegidos por los directores de casting para interpretar sus respectivos personajes y tuvieron que convivir con sus compañeros para sacar adelante su trabajo.

A pesar de que en estas situaciones no tengan la libertad de elegir con quién comparten su vida, no quiere decir que no lo disfruten. Emma Watson, por ejemplo, ha contado en numerosas ocasiones lo feliz que fue rodando las películas de la saga 'Harry Potter' junto a sus compañeros Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

Con motivo del 20 aniversario de la presentación de la primera película basada en los libros de J.K. Rowling, 'Harry Potter y la piedra filosofal', HBO Max prepara un reencuentro entre los actores que, a pesar de que no se han distanciado demasiado desde el final de rodaje de la última cinta, revisitarán la película para compartir sus sensaciones con el público.

Debido a este especial, que se emitirá el próximo 1 de enero de 2022 a medianoche en la plataforma, Emma Watson ha reconocido estar muy emocionada debido a la importancia que tiene un personaje como es el de Hermione Granger en su carrera como actriz. "Sigue siendo mi personaje de ficción favorito de todos los tiempos", ha recalcado.

"'Harry Potter' era mi casa, mi familia, mi mundo", ha comentado, antes de asegurar lo feliz que se siente con este aniversario. "Estoy orgullosa no sólo de lo que aportamos como grupo de actores a la franquicia, sino también de cómo los niños que se convirtieron en jóvenes adultos que recorrieron ese camino", ha añadido, asegurando que durante este tiempo los actores han mantenido fuertes sus lazos: "Estoy orgullosa de que nos hayamos apoyado mutuamente y de que hayamos mantenido algo significativo".

Será en los icónicos estudios Leavesden, en Inglaterra, donde Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, así como otros actores relevantes de las películas donde pongan en común sus impresiones acerca de las dos décadas que han pasado sobre su estreno y desvelen algunas anécdotas de los rodajes.

Los actores que ya han confirmado que formarán parte de este reencuentro son Tom Felton (que interpreta a Draco Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Robbie Coltrane (Hagrid), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Evanna Lynch (Luna), Bonnie Wright (Ginny Weasley) y, por supuesto, el villano de las cintas, Ralph Fiennes, que encarna a Voldemort.