Bella Hadid recuerda lo peor de su depresión: "Sentía un dolor mental y físico insoportable"

La supermodelo ha hablado cómo gestiona las críticas sobre su estilo

Noelia Murillo

Hemos comenzado este 2022 con la gran noticia de que volveremos a ver a Bella Hadid colocándose de nuevo las alas de Victoria's Secret para su colección de San Valentín, tras años alejada de la firma por desavenencias con el ex CEO de esta, Ed Razek. La supermodelo le acusó de haber realizado comentarios de mal gusto durante una de sus pruebas y decidió poner punto final a dicha colaboración.

Para muchos, este regreso supone el renacimiento de la joven de 25 años, tras episodios preocupantes en los que su salud mental ha sido la gran protagonista. Porque no, no somos capaces de olvidar a Bella recordando con lágrimas en los ojos cómo han sido sus dos últimos años, marcados por la depresión, tras la sucesión de varias teorías que apuntaban a su desaparición de las pasarelas y las alfombras rojas.

Fue el pasado mes de octubre cuando decidió hablar sobre este tema, dando a entender que necesitaba un descanso de los focos y la vida pública. "Después de lidiar con las enfermedades mentales durante la mayor parte de mi vida, concienciar sobre la educación de la salud mental a través de mi plataforma es algo que continuaré haciendo hasta que nuestro estado mental sea tan respetado como el físico", dijo entonces.

Ahora, con este regreso al especial de Victoria's Secret, Bella ha vuelto a hablar sobre lo que supone para ella volver a estar en el foco mediático. "En el íltimo año, fue muy importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo o si les gusta o no, no importa, porque es mi estilo", ha señalado en una entrevista publicada por The Wall Street Journal Magazine.

Para la supermodelo, ahora es el momento en que necesita ser feliz se ponga lo que se ponga para salir a la calle y considera que ha aprendido a lidiar con su ansiedad y otros problemas de salud mental derivados de la opinión sobre su apariencia. "Cuando salgo de casa, lo que pienso es: '¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien así, estoy cómoda?'", se ha preguntado en esta intervención.

Con ello, ha aprovechado para recordar cómo fue el momento en que decidió compartir con todos sus seguidores imágenes suyas llorando con las que explicaba qué le estaba sucediendo desde hacía tiempo. "Tenía episodios realmente depresivos y mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y, en lugar de responder por mensaje, simplemente les enviaba una foto", ha dicho, asegurando que solo podía expresar cómo se sentía con imágenes y no con palabras.

Durante este tiempo Bella lo ha pasado realmente mal y lo ha contado con gran sinceridad en esta entrevista. "Sentía un dolor mental y físico insoportable y debilitante y no sabía por qué. Eso fue durante los últimos tres años. [Cuando publiqué las fotos] lo hice para asegurarme de que cualquiera que se sintiera así supiera que estaba bien sentirse así", ha aclarado.

A pesar de que reconoce que ahora se encuentra mejor, la maniquí ha explicado que sigue lidiando con luchas diarias, todas ellas muy lejos de la depresión que ha marcado sus días este último tiempo. "Me siento mejor, no estoy deprimida, no tengo tanta ansiedad como me pasa habitualmente", ha puntualizado. ¡Mucho ánimo, Bella!