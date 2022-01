¿Por qué Bella Hadid volverá a desfilar para Victoria's Secret?

La supermodelo será la protagonista de su colección de San Valentín

Bella Hadid es una de las modelos más famosas y populares de la actualidad. A pesar de su corota edad, ya que tan solo tiene 25 años, la maniquí genera gran expectación por su inimitable estilismo y su belleza, que comparte con su hermana Gigi. Por ese motivo, para muchos fue una decepción el hecho de que la firma de lencería Victoria's Secret no volviera a tenerla como protagonista en ninguna de sus líneas.

Esto se debe a que la modelo se separó de la marca debido a una polémica que tuvo lugar hace dos años, momento en que el ex CEO de la firma, Ed Razek, supuestamente hizo comentarios de mal gusto durante una prueba. A pesar de que todo indicaba que había colgado las alas para siempre, tendremos la oportunidad de volver a verla dentro de muy poco.

Según ha confesado Bella en unas declaraciones para E! News este inesperado regreso se debe a que busca fomentar su propio crecimiento personal, además de que considera que la filosofía de la marca ha experimentado un gran cambio. "Otra forma en la que me di cuenta de mi crecimiento, que fue muy importante para mí, fue poder estar en un entorno en el que antes me sentía sin poder. Ahora me siento empoderada y tranquila", ha comentado la supermodelo.

Según Bella, Victoria's Secreto ahora sí es una marca que protege por la estabilidad mental de sus "ángeles", motivo por el que ha decidido unirse a una campaña muy especial, la de San Valentín. "Para mí, lo mejor de Victoria's Secret es que ahora realmente se preocupan por nosotras", ha confesado para este medio. De ese modo, Bella ha compartido un adelanto de esta colección bajo el lema "mi cuerpo, mi templo", en el que presenta nuevas prendas de ropa interior de la marca.

Conviene recordar que Bella desapareció de las pasarelas para cuidar su salud mental. A pesar de que su hermana volvió a ellas tras su baja de maternidad, la ausencia de su hermana pequeña fue muy sonada y comentada en las redes sociales, que apuntaban a que esta ausencia podría deberse a que aún no había recibido la vacuna contra la Covid-19 o que sí lo había hecho y estaba sufriendo sus efectos secundarios.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar en el Festival de cine de Cannes, donde fue objeto de todas las miradas en la alfombra roja debido a estilismos imposibles como el top joya de Schiaparelli con el que dejaba a la imaginación su pecho. Para sacar de dudas a sus fans fue la propia modelo quien explicó el motivo de esta desaparición.

"Después de lidiar con las enfermedades mentales durante la mayor parte de mi vida, concienciar sobre la educación de la salud mental a través de mi plataforma es algo que continuaré haciendo hasta que nuestro estado mental sea tan respetado como el físico", escribió en una publicación de Instagram, donde ya anunció meses antes que se había tomado un tiempo para reflexionar y aprender sobre sí misma.