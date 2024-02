Revelan cómo se lleva (de verdad) la princesa Leonor con sus compañeros de la Academia Militar

Desde que ingresó en la Academia Militar de Zaragoza el pasado mes de agosto, son muchos los que se preguntan cómo es la relación de la princesa Leonor con el resto de sus compañeros. No podemos dejar pasar que, aunque la hija mayor de los Reyes carece de privilegios en su formación militar y es una más, es la heredera y futura reina de España. Eso hará que los jovenes que comparten con ella estos meses como cadetes, no sepan cómo relacionarse o comportarse, ya que no todos los días se está con un miembro de la Casa Real.