Las originales zapatillas de Justin Bieber para ir a misa y al baby shower de Hailey

Hailey Bieber estaba radiante con un vestido amarillo pastel que complementó con un pañuelo en la cabeza a juego, mientras que Justin optó por un look más casual y donde no podían faltar sus zapatillas marrones de peluche de Louis Vuitton. Fue el 9 de mayo cuando Justin y Hailey anunciaron el embarazo de la famosa modelo, tras renovar los votos matrimoniales en Hawái. Si bien no se sabe de cuántos meses está Hailey Bieber, es casi seguro que durante este mes de agosto nazca el deseado bebé.