Natalie Portman y Benjamin Millepied se separan tras 11 años casados

"Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él”, recoge US Weekly de un amigo de la pareja que reconoce que la actriz se siente "humillada" por lo ocurrido y está "dispuesta a ver si es capaz de reconstruir su confianza" en su marido para asegurarse de que sus hijas no "crezcan en un hogar roto".