Por qué Monica Bellucci y Tim Burton son la pareja más envidiada del Festival de cine de Venecia (y del mundo en general)

Al principio, Monica Bellucci y Tim Burton no quisieron hablar mucho de su nueva relación, hasta que la italiana, en declaraciones a varias revistas, dijo: "Estoy muy contenta de haber conocido al hombre, eso lo primero. Es uno de esos encuentros que ocurren pocas veces en la vida. Conozco al hombre, le quiero, y ahora conoceré al director. Empieza otra aventura. Me encanta Tim y siento un gran respeto por Tim Burton. He encontrado en Tim un espíritu maravilloso, una alma espectacular, alguien con quien compartir un mundo de ensueño. Es maravilloso".