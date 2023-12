Las desgarradoras palabras de la madre de Itziar Castro tras la muerte de la actriz

Al igual que su padre, Manuel Castro, la primera en llegar al homenaje fue su madre, Lucía Rivadulla quien a pesar de encontrarse devastados tras la tragedia quiso tener unas palabras para los medios allí presentes a pesar de que reconocío no saber ni qué decir en un momento tan complicado. "Palabras... soy madre y en este momento no las tengo, pero si a tantísima gente de todas partes, gente que ni te esperabas... Darle las gracias que yo no puedo contestar a todos", ha dicho Rivadulla, quien ha querido agradecer especialmente a todas esas personas que han valorado el trabajo de su hija. "Yo como madre la valoro como hija pero, yo no fui capaz de ver Pieles o sea que no soy buena madre", se ha lamentado.