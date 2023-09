¿Qué esconden los gestos de la princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de sables?

En las imágenes distribuidas por la Casa Real, se ve a la princesa desfilar con su uniforme de diario, el cordón de granate y la boina “grancé” que, tanto ella como sus compañeros de primero, recibieron la semana pasada tras superar las pruebas del periodo de adiestramiento en el campo de San Gregorio. Un uniforme que los certifica como combatientes del Ejército de Tierra. Un acto donde, como no podía ser de otra manera, la heredera al trono no pudo evitar su nerviosismo y emoción ante un momento tan especial como este y que estamos seguras que no olvidará nunca. Se trata de un importante paso de su vida castrense, que comenzó el pasado 17 de agosto.