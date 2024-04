La romántica felicitación de Pilar Rubio a Sergio Ramos por su cumpleaños

"Quizá me habría afectado si hubiera sido más joven, pero ya con 45 años centro mi energía en lo que me importa. Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas ni me afectan para nada, sobre todo de gente que ni conozco", dijo en una entrevista con Harper’s Bazaar más recientemente, en la que reconoció no entender por qué se habla de crisis simplemente porque no van juntos a todas partes. "Pero, ¿esto que son los años cuarenta? ¿Qué debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida? Yo alucino, es retrógrado y machista”.