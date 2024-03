¿Por qué la familia de Aitana está descontenta con Sebastián Yatra?

Seguramente se refieran a las polémicas declaraciones que hizo Sebastián Yatra en el podcast de Vicky Martín Berrocal, 'A solas con…', y que no dejaron a nadie indiferente. En ellas, el cantante explicaba que no había tenido ninguna relación de más de un año: "Yo he sido fiel, pero porque el tope de mis relaciones ha sido de un año", reconoce Yatra. "Ese ha sido mi tope, pero si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien, tendría ganas de salir con alguien más", explicó durante su conversación con Berrocal.