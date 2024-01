Eva González da la bienvenida al 2024 en bikini y consigue incenciar las redes

Podemos asegurar que la ruptura no le ha sentado nada mal y no somos los únicos que lo pensamos, también lo aseguró e hizo público Malú en la final de 'La Voz'. "Mira, yo no sé, pero a esta mujer todas las cosas que le han pasado le han sentado bien, ¿eh?" fue la frase exacta de la sobrina de Paco de Lucía que además fue uno de los momentos más comentados de la noche, pero razón no le falta Eva González está espléndida luciendo siempre su característica sonrisa.