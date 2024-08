El espectacular posado en bañador de Naty Abascal a sus 81 años

A Naty Abascal no le hace falta demostrar que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. A sus 81 años, la ex modelo sigue brillando con una luz propia y sorprendiendo con su estilo y una energía que pone de manifiesto que la moda no tiene edad. Todo ello lo consigue gracias a unos estilismos que son un fiel reflejo de su personalidad: sofisticados y atrevidos. Cada una de sus apariciones públicas sigue generando admiración y titulares, y no es para menos. Su estilo atemporal ha inspirado a generaciones y sigue siendo referencia en la industria.