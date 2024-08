Dulceida, víctima de nuevo de los comentarios homófobos en redes por su maternidad

Y es que, a pesar que la influencer había manifestado en numerosas ocasiones su deseo de ser madre, la noticia ha debido pillar a muchos por sorpresa. Personas que no conciben la posibilidad de formar una familia de otra forma que no sea la tradicional (madre y padre), y que no dudan en hacerle saber su opinión a la futura mamá, llenando las redes de comentarios que ella ha vuelto a exponer en su perfil de Instagram, a modo de denuncia del acoso y derribo que está sufriendo.