Esta es la dieta sana y equilibrada de Vicky Martín Berrocal para adelgazar, mantenerse en forma y evitar el temido efecto rebote

"¿Queréis saber cuantos kilos he engordado en el mes de vacaciones? ¡4 kilos! ¿Y sabéis qué? Que no pasa nada de nada. Cuando dije que necesitaba parar lo dije seriamente. Necesitaba dejar hábitos aparcados, mi disciplina guardadita en un cajón y hacer solo y exclusivamente lo que mi cuerpo me pidiera. Y eso es lo que hice. No tengo remordimientos ni me siento mal por nada, porque para eso está el día de hoy. La vuelta al cole”.