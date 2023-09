Se desvela el secreto: por qué el nombre de la reina Letizia se escribe con Z

Sin embargo, no todo fue tan sencillo ya que en aquella época no se podía poner ningún nombre que no estuviera en el santoral. Pero Jesús Ortiz, que quería cumplir el deseo de su mujer, buscó y buscó hasta que encontró a una virgen italiana, la Madonna della Letizia. Finalmente, y siempre según el relato de la periodista Carmen Duerto, el padre acudió al obispado para solicitar una autorización, ante su rechazo a la imposición de dicho nombre compuesto. Por suerte encontró allí a un religioso que conocía la advocación de una Virgen venerada en un santuario italiano, llamada la Madonna della Letizia, lo que hizo que se permitiese la autorización y se pudiese proceder a la posterior inscripción.