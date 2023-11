Así son las clases de costura que se imparten en el colegio donde estudia la infanta Sofía

Aunque no se sabe con exactitud si la infanta Sofía participa en todas las actividades, el centro suele compartir detalles a través de las redes sociales. No obstante, al igual que ocurrió cuando la princesa Leonor estudiaba en Gales, no hay imágenes de la hija menor de los reyes, más allá de las que compartió la Casa Real a su llegada al colegio en agosto.