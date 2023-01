Billy Porter remodela su esmoquin negro y lo lleva a un terciopelo rosa con plataformas de brillantes

Si bien nos había sorprendido este estilismo, en el que no faltan complementos como pendientes de Yeprem, Stéfère Jewelry y House Of Emmanuele, sin duda lo más llamativo ha sido su calzado. En concreto, el actor ha llevado unas plataformas de brillantes en color blanco y de media caña, con puntera redonda y totalmente espectaculares para rematar el look. ¡Ah! Y ha aprovechado para trenzarse el pelo, aportando naturalidad y sin perder ni un detalle.