Angelina Jolie cuenta cómo sus hijos le salvaron de «un camino más oscuro» tras su divorcio de Brad Pitt

En una entrevista con la edición estadounidense de Vogue, la actriz ha explicado cómo ha vivido estos últimos años: «Me he sentido un poco deprimida últimamente», explica. Y, aunque no hace referencia a Pitt en ningún momento de la entrevista, sí que deja entrever que el divorcio ha tenido mucho que ver en esta situación: «En cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante los últimos diez años, pero prefiero no hablar de ello». Además, pese a que durante este tiempo ha iniciado proyectos, como lanzar su propia firma, a nivel mediático, ha preferido mantener un nivel discreto y, de hecho, ha reducido también su ritmo de trabajo, participando en muchas menos películas desde entonces. «Empecé a trabajar menos en el cine hace siete años, aceptando únicamente trabajos que no requerían rodajes largos. Teníamos mucho que curar y todavía estamos en ello», revela.