El trabajo que sorprendentemente ha unido a Angelina Jolie con su hija Vivienne

Vivienne no es la única de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt que ha trabajado con su famosa madre. Para la película Without Blood que acaba de dirigir basada en la novela de 2002 de Alessandro Barrico y que tiene como protagonista a Salma Hayek contrató a Maddox (22 años) y Pax (19 años) como asistentes de dirección. "Trabajamos bien juntos. Cuando un equipo de rodaje está en su mejor momento, se siente como una gran familia, así que fue algo muy natural", explicó la estrella de Hollywood a la revista People. Los dos ya habían colaborado previamente en las cintas Primero mataron a mi padre y By the Sea.