Así ha sido el parto en casa de Hilary Duff: las fotos del nacimiento de su cuarto bebé

"Sabía que mi cuerpo podía hacerlo y que no tenía ningún problema. La primera vez estuve más cómoda dando a luz en el hospital, pero luego vi el documental 'The Business of Being Born' y pensé: 'Creo que puedo hacerlo'", le explicó a Kelly Clarkson tras el nacimiento de su segunda hija. "Estás a punto de traer un bebé al mundo, y en el hospital no te dejan beber agua, ni comer, aunque estás a punto de trabajar más duro que nunca antes en toda tu vida".