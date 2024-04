Danna Paola confiesa por qué se enamoró de España: el anonimato y su amor secreto por otra mujer

Pero no todo fueron buenos momentos. En una ocasión conoció a tres hombres en un restaurante que le echaron algún tipo de sustancia en su bebida para tratar de abusar de ella en el baño, pero por suerte estaba acompañada de un amigo que consiguió ponerla a salvo. "No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa ni cómo terminé en el hospital". Sin embargo, el balance sigue siendo muy positivo para ella.