Ana Guerra revela si ha invitado a la reina Letizia a su boda con Víctor Elías

"A Letizia no le he enviado la invitación porque no tenemos fecha y no las hemos empezado a mandar, pero claro que está invitada, por supuesto, como cualquier familiar de Víctor y mío", ha explicado en la rueda de prensa de la presentación de la película de Disney 'Wish: el poder de los sueños', con la que ella ha colaborado versionando la canción principal, 'Mi deseo'.