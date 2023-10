Ana Peleteiro anuncia su inesperada separación a través de Instagram

"Es una decisión, que por increíble que parezca no he tomado yo al 100%, si no conjuntamente y que posiblemente sea lo mejor para ambos. A veces en la vida por muchos años y experiencias que vivas con una persona, llega un momento donde no todo funciona como siempre y éste ha sido nuestro caso. Estoy segura de que continuaremos brillando por separado y que a partir de ahora, a pesar de de no trabajar juntos, seremos igual de felices. Gracias Alebrto por todos estos años, por lo bueno y lo no tan bueno vivido, por las risas y las discusiones y sobre todo por creer en aquella niña pequeña de 12 años. Nuestros caminos profesionales se separan, pero estoy segura de que nos seguiremos teniendo en los momentos que más lo necesitemos. Buen camino", ha escrito Peleteiro.