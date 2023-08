Sergio Ramos zanja los rumores de crisis con esta foto familiar de aniversario

No es la primera vez que surgen dudas sobre la pareja. Meses atrás, Pilar Rubio no acudió con su marido a la Feria de Abril, generando rumores sobre un posible distanciamiento, además, con la familia de Ramos. A él se le ha podido ver compartiendo momentos con sus hermanos y dedicándose a su pasión por los caballos, mientras que en ese momento ella estaba disfrutando de sus vacaciones en la playa. "Nada como un buen rato con los tuyos. ¡Os quiero!", escribió Ramos en el pie de foto de una imagen que compartió juntos con sus hermanos. Muchos seguidores salieron entonces en su defensa y se preguntaban si acaso no es bueno pasar tiempo en familia y haciendo actividades al margen de la pareja, defendiendo así al matrimonio.