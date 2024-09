Victoria Beckham vuelve a la década de los 90 con un corte de pelo ideal a partir de los 50 años

La melena larga que ha estado luciendo los últimos meses es oficialmente cosa del pasado. La ex Spice Girl luce ahora un clásico 'bob' midi con la raya en medio, acabado recto y ligeramente despeinado de medios a puntas. Un cambio de look que nos recuerda bastante al que la mujer del futbolista llevaba cuando se hizo famosa en los 90, un elegante corte recto largo y que se convirtió en el look más característico de la 'Posh Spice'. Y que desde este momento es el favorito de los mujeres a partir de los 50 años. Palabra de Victoria Beckham.