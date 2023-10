Si eres fan de las ondas, tienes que aprender a hacértelas sin calor con estos trucos virales

Si lo de los calcetines no te convence, existe una versión más sofisticada, aunque no es mucho más cara. Se trata de los rizadores sin calor de seda o de algodón. La herramienta no es otra cosa que una especie de bigudí gigante que se coloca a modo de diadema sobree el cabello divido en dos secciones con la raya al medio. A partir de ahí, solo hay que ir enrollando pequeños mechones sobre la cinta y, según bajas, añadiendo más pelo cada vez hasta que todo esté enrollado alrededor del rizador. Se termina sujetando el extremo con un coletero y dejándolo durante toda la noche. Lo puedes encontrar en Amazon, Hay quienes recurren al sustituto casero de este artilugio con un cinturón de albornoz.