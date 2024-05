Spray Color Wow pelo, ¿cómo se usa el producto para el pelo más famoso del momento?

No sé si os ha ocurrido lo mismo, pero a mí me dio la sensación que este producto para le cabello apareció de la nada y se convirtió en el todo. No hay creadora de contenido que no lo tenga en un lugar privilegiado en el baño y su número de ventas supera las mil unidades vendidas en un solo mes. ¿La razón? Según todas aquellas que lo han comprado es que es el mejor remedio para el encrespamiento. Es decir, consigo dejar una melena suave, lisa y bonita.