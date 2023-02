Bye bye ojeras: los productos que te ayudarán a acabar con la mirada cansada

Además del chute de energía que prometen para tu mirada estos productos, no olvides que para tratar la ojera hay una serie de hábitos sencillos de los que no conviene olvidarse porque pueden ayudarte a la hora de prevenir su aparición como, por ejemplo, seguir una correcta rutina de belleza en la que la limpieza sea fundamental, huir de nocivos como el tabaco, llevar una alimentación saludable, mantenerse hidratada y, muy importante, no olvidarnos del descanso. Una correcta higiene de sueño puede ser la mejor cura de belleza.