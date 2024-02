El pintalabios más vendido en Amazon es de Maybelline y te aseguro que dura todo el día

Este no es el único éxito de Maybelline NY, ya que junto al SuperStay encontramos el 'eyeliner' que se agotó en solo una semana y la máscara de pestañas de menos de 10 euros que utiliza Meghan Markle. Todos ellos también triunfan en cuanto a ventas y reseñas positivas en Amazon, algo que, para que negarlo, también me fascina. Y es que donde haya un producto de récord, ahí que me lanzo cual loca.