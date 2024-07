Este perfume es el favorito de las mayores de 60 y está rebajadísimo en Primor

Ô de Lancôme vio la luz en el año 1969, lo que significa que que lleva nada más y nada menos que 55 años acompañando a las mujeres. Eso significa que fueron nuestras madres (o, incluso, nuestras abuelas) las primeras en probarla a finales de la década de los 60. Por supuesto, a la vista de su éxito, no hay duda de que no tardaron en enamorarse de ella. Han pasado cinco décadas desde que Lancôme lo lanzara y, aún así, sigue siendo un imprescindible en el tocador de miles de mujeres de todo el mundo. Y no nos extraña porque, esta fragancia está inspirada evoca la frescura del agua que brota de los manantiales y la energía revitalizante del mar, por lo que destaca por su naturalidad y, al mismo tiempo, se completa con un toque de lo más sensual y cautivador. Tal y como explican desde la marca, «este ‘Eau de Toilette’ es la esencia de la ligereza y la alegría de vivir».