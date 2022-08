Cortes de pelo ideales para mayores de 50: rejuvenece tu estilo cambiando de look

Si tienes más de 50 y estás pensando en cambiar de look, toma nota de todas estas ideas porque conseguirán darte un aire mucho más juvenil con solo un buen corte y un buen color.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si estás cansada de verte siempre igual pero no te acabas de decidir a cambiar de look, has llegado al sitio indicado. Y es que, a medida que cumplimos años tendemos a pensar erróneamente que hay ciertos peinados que tenemos que empezar a descartar porque no se corresponden con nuestra edad, y nada más lejos de la realidad. Así que si llevas un tiempo pensando en probar un corte o un estilo nuevo que te encanta ver en otras personas, pero que no te atreves a probar en ti misma, se acabó el pensar de esta manera.

Tener más de 50 no es sinónimo de llevar siempre el pelo corto, suelto y lacio o los típicos 'peinados de madre' (que, por otro lado, si es lo que a ti te gusta, perfecto). ¡Pero hay muchas más opciones a tu alcance!

Lo primero que debes tener claro es que el corte de pelo que escojamos no tiene nada que ver con la edad, pues lo importante es encontrar un peinado cómodo, que nos guste, y con el que nos sintamos bien. Por eso, vamos a darte un montón de ideas de peinados cuya misión es rejuvenecer tu estilo, para que puedas elegir la que más se adapte a tus gustos. ¡Empezamos!

Long Bob

Las melenas demasiado largas no son lo que más favorece a esta edad, pero sí una media melena. El truco para mantener estas melenas frescas y juveniles es texturizar el cabello y darle forma para que coja volumen. Te recomendamos que si tienes la cara redonda u ovalada optes por un cabello liso, y si tu cara es más alargada, optes por ondas. ¿Que tu pelo ya es rizado de forma natural? Pues sin duda este es tu corte.

Capas

Con la edad vamos perdiendo densidad de cabello, por lo que optar por las capas es una buena idea para darle más volumen y evitar que se vaya notando esa pérdida.

Corte bob

Si prefieres llevar el pelo corto por comodidad, y además tienes la cara alargada, el corte bob es una opción estupenda para ti. Queda especialmente bien cuando llega justo a la altura de la mandíbula, ya que crea un efecto moderno y chic.

Flequillo

El flequillo es uno de los mejores aliados a la hora de quitarnos años y rejuvenecer, además de ser muy versátil. Lo puedes llevar recto, de lado, abierto, largo... Todo depende de tus gustos y, sobre todo, de la forma de tu cara.

Por último, el color que elijamos también es importante para que sigas manteniendo un look a juvenil, y básicamente sigue una regla: huye de los tonos demasiado oscuros. Aunque tu color natural sea el moreno, añade siempre toques de luz a la melena con alguna mecha, aunque sea discreta, ya verás como notas el cambio.