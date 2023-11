Cinco alimentos que debes comer en otoño para frenar la caída del cabello

Según un estudio publicado en el ‘Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’, llevar una dieta equilibrada rica en ciertos nutrientes puede ayudar a frenar esta pérdida de pelo. Y es que, por poner un ejemplo gráfico, basta con pensar que si el cabello está compueso principalmente por proteínas, será necesario incluir estas en nuestra alimentación. Y lo mismo ocurre con los ácidos grasos Omega 3 –que fortalecen el cuero cabelludo– o las vitaminas y mirales. Así que, si te preguntas cuáles son los alimentos que podrán aportarte estos nutrientes, debes tener en cuenta que hay cinco ingredientes esenciales que no pueden faltar entre tus recetas otoñales, especialmente, si tienes más de 40 años: